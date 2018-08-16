Rektör Ünal’dan esprili paylaşım

Akdeniz
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Twitter üzerinden öğrencilere verdiği ilginç cevaplarla adından söz ettiriyor. Öğrencilerden Yasin Öncül, Twitter hesabı üzerinden Rektör Ünal
'ı etiketleyerek, "Sayın hocam biz Akdeniz Üniversitesi
olarak yenilikçi bir üniversiteyiz. Bu nedenle yenilikçiliğimizi yaz okuluna büt getirerek devam ettirmeliyiz hem diğer üniversitelere de örnek oluruz" dedi. Rektör Ünal, "Güzel fikir hatta bütten kalanlara da 'güz okulu' getirelim" ifadelerini kullandı. Rektör Ünal'ın bu paylaşımı yüzlerce beğeni aldı.