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’dan esprili paylaşım

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Rektör Ünal’dan esprili paylaşım
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Twitter üzerinden öğrencilere verdiği ilginç cevaplarla adından söz ettiriyor. Öğrencilerden Yasin Öncül, Twitter hesabı üzerinden 'ı etiketleyerek, "Sayın hocam biz olarak yenilikçi bir üniversiteyiz. Bu nedenle yenilikçiliğimizi yaz okuluna büt getirerek devam ettirmeliyiz hem diğer üniversitelere de örnek oluruz" dedi. Rektör Ünal, "Güzel fikir hatta bütten kalanlara da 'güz okulu' getirelim" ifadelerini kullandı. Rektör Ünal'ın bu paylaşımı yüzlerce beğeni aldı.
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Rektör Ünal’dan esprili paylaşım
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