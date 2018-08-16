Şans eseri kurtuldu

Antalya
'nın
Manavgat ilçesinde enerji
nakil hattı yenileyen bir işçi, çıktığı trafo direğinde akıma kapılırken, mahsur kaldığı direkten itfaiye ekiplerince kurtarıldı. TEDAŞ
'a ait yatırım işinin ihalesini alarak Antalya
-Alanya D-400 karayolu üzerinde enerji nakil hattı döşemekte olan yüklenici firma çalışanı Emrah B. kontrolsüz olarak çıktığı trafoda çalışma yaparken akıma maruz kaldı. Uzun süre trafoda asılı vaziyette kalan Emrah B., arkadaşları ve çevredeki vatandaşları korkuttu. BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
İtfaiye ekiplerince asılı kaldığı yerden sepetli araçla aşağıya indirilen Emrah B., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Emrah B.'nin beraber çalıştığı kardeşi ve çalışma arkadaşları, hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalıştırıldıklarını, kendilerine enerjinin kesildiği söylenmesine rağmen enerjinin kesilmemesi nedeniyle arkadaşlarının böyle bir olaya maruz kaldığını, uzun süre asılı kalmasına rağmen ölmemesinin büyük şans olduğunu dile getirdiler. TEDAŞ yetkilileri ise, olayın yüklenici firma çalışanlarının trafoda elektrik olup olmadığını kontrol etmeksizin trafoya çıkarak bağlantı yapmaya kalkmalarından kaynaklandığını ifade ettiler.