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Serik lige bileniyor

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Serik lige bileniyor
Serik Belediyespor, kamp çalışmalarına hazırlık maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl tarihinde ilk kez Antalya'yı 3'üncü Lig'de temsil etmeye hazırlanan yeşil beyazlılar 'da günde çift idmanla sezona hazırlanıyor. Mehmet Şansal, "Kaliteli bir oyuncu topluluğumuz var. Bu birlikteliği sahada göstermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hazırlık maçlarında gücümüzü denedikten sonra 22 Ağustos'tan itibaren kendi tesislerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Serik lige bileniyor
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