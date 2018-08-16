Serik lige bileniyor

Serik Belediyespor, kamp çalışmalarına hazırlık maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl tarihinde ilk kez Antalya
'yı 3'üncü Lig'de temsil etmeye hazırlanan yeşil beyazlılar Isparta
'da günde çift idmanla sezona hazırlanıyor. Teknik Direktör
Mehmet Şansal, "Kaliteli bir oyuncu topluluğumuz var. Bu birlikteliği sahada göstermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hazırlık maçlarında gücümüzü denedikten sonra 22 Ağustos'tan itibaren kendi tesislerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.