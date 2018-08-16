Taş’ın Muratpaşa iddiası

AK
Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, partisinin 17'nci kuruluş yıldönümü ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. AK Parti
'nin ilk seçim
inde Antalya
'da oy oranının yüzde 21 olduğunu, son seçimde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın yüzde 43 oy aldığını hatırlatan Taş, oylarını 17 yılda ikiye katlayan AK Parti'nin yerel seçimlerde hedefinin Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyesini kazanmak olduğunu söyledi. İŞTE BAŞKAN PROFİLİ Muratpaşa Belediyesi
'ni kazanma hedeflerini yineleyen Taş, "Muratpaşa kimsenin babasının çiftliği değil. Tapulu malı değil. Yan gelip yatarak, hizmet etmeyerek belediyecilik yapma devri bitti. Vatandaş da bunu görüyor. Muratpaşa Belediyesi'ni almaya yakınız" dedi. Taş, Muratpaşa Belediyesi için AK Parti'nin aday profilini ise şöyle tarif etti: Sosyal demokratların oyunu alabilecek, Antalya'nın yerlisi, CHP
dahil her kesimin desteğini alabilecek bir isim. 3 AŞAMALI BELİRLEME
Muratpaşa'da adayla ilgili bir de kamuoyu araştırması yaptıklarını anlatan Taş, "Parti ayrımı yapmadan, 'kimi aday görmek istersiniz' diye sorduk. 5-6 isim çıkmış. Bu isimleri araştıracağız" dedi. 3 aşamalı bir sürecin ardından adayların açıklanmasının Ocak yerine Aralık başına çekilmesiyle oyların yüzde 3 artacağını iddia eden Taş, "25 Kasım-10 Aralık arasında Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız belli olur. Ardından ilçeler de belirlenir" ifadelerini kullandı. ANTALYA'YA MÜJDELER
Antalya için müjdeler de veren Taş, "Ankara
'da Ulaştırma ve Sağlık Bakanlarımızla görüştük. Antalya Şehir Hastanesi'nin işlemleri Eylül ayında tamamlanıyor. Antalya'nın üçüncü havalimanı da 2021 yılında açılacak. Burdur-Antalya otoyol projesi ve iki hızlı tren hattıyla ilgili çalışmalar da son hız devam ediyor. Söz verdik mi yaparız" açıklamasında bulundu.