Abd içeceklerine boykot

Isparta
'da İl Özel İdaresi
'nde Amerika menşeli içecek ürünlerine boykot kararı geldi. Yemekhane çalışanları içecekleri yere dökerek protesto etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ise, bundan sonra Amerikan menşeli meşrubatların satılmayacağını söyledi. Zadeoğlu, "Amerikan menşeli meşrubatları çöplere dökerek, yerli üretim olan içecekler satışa sunulacaktır. Özel İdare personelimize ve müşterilerimize tamamen yerli üretim yiyecek ve içecekler ikram edilecektir" ifadelerini kullandı.