Amatör telsizcilerden Isparta buluşması

ACİL
Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC
) Antalya
Şubesi üyeleri, deprem riski bulunan bölgelerde haberleşme ağının genişletilebilmesi için saha çalışmalarına başladı. TRAC Isparta
Şubesi Başkanı Raşit Öğüç, "Sabit ve mobil 'acil afet haberleşme
istasyonları sayesinde devlet adına yurt içi ve yurt dışı haberleşmesini biz sağlıyoruz, arama kurtarma ekiplerine de haberleşme desteği veriyoruz" dedi. Buluşmada, il ve ilçelerde valilik, kaymakamlık ve belediyelerin TRAC'a mekân sağlaması dileğinde de bulunuldu.