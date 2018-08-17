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Amatör telsizcilerden buluşması

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Amatör telsizcilerden Isparta buluşması
ACİL Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti () Antalya Şubesi üyeleri, deprem riski bulunan bölgelerde haberleşme ağının genişletilebilmesi için saha çalışmalarına başladı. TRAC Şubesi Başkanı Raşit Öğüç, "Sabit ve mobil ' istasyonları sayesinde devlet adına yurt içi ve yurt dışı haberleşmesini biz sağlıyoruz, arama kurtarma ekiplerine de haberleşme desteği veriyoruz" dedi. Buluşmada, il ve ilçelerde valilik, kaymakamlık ve belediyelerin TRAC'a mekân sağlaması dileğinde de bulunuldu.
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Amatör telsizcilerden Isparta buluşması
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