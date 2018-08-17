Birlik olamadılar

Antalyaspor taraftar gruplarının birleşme hayali bir başka bahara kaldı. Grup 1966 ile 07 Gençlik'in birleşme kararı gerçekleşmedi. İki grubun birleşip maraton olarak bilinen doğu tribününde 'Since 1981' adıyla takıma destek verme çabası olumlu sonuçlanmadı. İki grup ayrı ayrı yaptıkları toplantılarda birleşmenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

AAntalya YAPILDI

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, bu sezon da kuzey kale arkasında yer alacaklarını duyurarak, "Bizden sonraki nesle bırakacağımız büyük miras olan 07 Gençlik ruhunu 'Kuzey Kale'de yaşatmaya ve büyütmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız da "Birleşme isteğimiz gerçekleşmedi. Bu sezon maraton tribününde takımımıza en büyük desteği vereceğiz" dedi.

HAYDİ ANTALYA MAÇA

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ise taraftarı maça davet etti. Bulut, "Mücadeleden vazgeçmeyen takımımızın yanında olmanız ve onları desteklemeniz, tüm camiamıza güç katacaktır. Cumartesi günü omuz omuza Antalya Stadyumu'na" diyerek kırmızı- beyazlı camiayı Atiker Konyaspor karşılaşmasına davet etti.