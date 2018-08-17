Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Çift imzaya disiplin cezası

Çift imzaya disiplin cezası

’de sular durulmuyor. Mükerrer imza verenlerden biri ’dan çıktı. Serik delegesi iki kez imza gönderince disipline sevk edildi

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Çift imzaya disiplin cezası

Olağanüstü kurultay tartışması yaşanan 'de sular durulmuyor. CHP'de muhaliflerin topladığı imza sayısının geri çekilen, delege olmayanlar tarafından verilen ve mükerrer imzalarla 569'a düştüğü açıklanmıştı. Burada en dikkat çeken, "Verilen imzalardan 4 tanesi bir kişinin iki ayrı noterde verdiği imzaydı" şeklinde açıklanan detaydı. Mükerrer imza verenler arasında 'dan CHP Serik İlçe Başkanı 'nın olduğu ortaya çıktı.

TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ
Akbaba'nın 16 ve 27 Temmuz tarihlerinde Serik 1'inci Noterliği üzerinden iki kez 'seçimli olağanüstü kurultay toplanması' talebiyle imza gönderdiği anlaşıldı. Akbaba, Merkez Yönetim Kurulu tarafından 'kesin çıkarma cezası' istemiyle 'tedbirli' olarak disipline sevk edildi. Sevk talebi, CHP Antalya İl Başkanlığı'na gönderildi.

BIÇAKLI SALDIRI
Abdullah Akbaba daha önce seçim bürosunda yaşadığı parti içi bıçaklı saldırı girişimi ile adını duyurmuştu. Muratpaşa Belediye Başkanı 'ın dayısı olduğu öğrenilen İ.Y., Akbaba'nın sosyal medya üzerinden Uysal'a yaptığı yorumları gerekçe göstererek Akbaba'nın üzerine bıçakla yürümüştü. İ.Y. gözaltına alınmış, ardından da serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çift imzaya disiplin cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN