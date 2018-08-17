Çift imzaya disiplin cezası

Olağanüstü kurultay tartışması yaşanan CHP'de sular durulmuyor. CHP'de muhaliflerin topladığı imza sayısının geri çekilen, delege olmayanlar tarafından verilen ve mükerrer imzalarla 569'a düştüğü açıklanmıştı. Burada en dikkat çeken, "Verilen imzalardan 4 tanesi bir kişinin iki ayrı noterde verdiği imzaydı" şeklinde açıklanan detaydı. Mükerrer imza verenler arasında Antalya'dan CHP Serik İlçe Başkanı Abdullah Akbaba'nın olduğu ortaya çıktı.

TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ

Akbaba'nın 16 ve 27 Temmuz tarihlerinde Serik 1'inci Noterliği üzerinden iki kez 'seçimli olağanüstü kurultay toplanması' talebiyle imza gönderdiği anlaşıldı. Akbaba, Merkez Yönetim Kurulu tarafından 'kesin çıkarma cezası' istemiyle 'tedbirli' olarak disipline sevk edildi. Sevk talebi, CHP Antalya İl Başkanlığı'na gönderildi.

BIÇAKLI SALDIRI

Abdullah Akbaba daha önce seçim bürosunda yaşadığı parti içi bıçaklı saldırı girişimi ile adını duyurmuştu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın dayısı olduğu öğrenilen İ.Y., Akbaba'nın sosyal medya üzerinden Uysal'a yaptığı yorumları gerekçe göstererek Akbaba'nın üzerine bıçakla yürümüştü. İ.Y. gözaltına alınmış, ardından da serbest bırakılmıştı.