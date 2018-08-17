Kahraman şoför

Antalya lya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren toplu taşıma aracı şoförü 'Kimseyi riske atamam' deyip aracı sağa çekti ve yolculardan yardım istedi. İlk yardım yolcular arasında bulunan bir hemşire tarafından yapıldı.

BİLİNÇLİ DAVRANIP CAN KURTARDI

Olay, 10 Ağustos günü sabah saatlerinde Döşemealtı hattı üzerinde yaşandı. Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım aracında şoför olarak çalışan 47 yaşındaki İsmail Atladı direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kendisini kötü hisseden sürücü önce merkezini arayıp durumu anlattı ve araç istedi. Bir süre daha yoluna devam eden sürücü ağrıları artınca "Arkadaşlar ben çok kötü oldum gözüm kararmaya başladı. Kimseyi riske atamam" diyerek otobüsü sağa çekti. Atladı'nın imdadına aralarında bir hemşirenin de bulunduğu yolcular yetişti



50 KİŞİYİ KURTARDI

Ambulans ve araç gelinceye kadar yolcuların yardımcı olduğu, yakasını açıp yüzünü suyla yıkadığı şoförün nabzı da otobüste bulunan ve hemşire olan bir yolcu tarafından kontrol edildi. Acı çektiği her halinden belli olan otobüs şoförü, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilip evine gönderilen Atladı, "Otobüste 50 kişi vardı. Devam etseydim kimse kurtulamazdı" dedi. OFM hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar ise, "Eğer '5 kilometrelik yolum kaldı devam edeyim' demiş olsaydı yolcuların canını riske atabilirdi. Bilinçli davranışıyla yolcular ve kendi canını kurtarmış oldu" dedi.