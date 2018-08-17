Kanlı hesaplaşma

Muğla
'nın ?Seydikemer ilçesinde Necati Avşar
(54), kurbanlık koyunlarını çaldığını iddia ettiği Ramazan O. (37) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay, ilçenin Yayla Atlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Necati Avşar geçen hafta kurbanlık için aldığı 2 koyunun çalındığını fark etti. Hırsızın yan mahallede yaşayan Ramazan O. olduğunu düşünen Avşar, jandarmaya şikayetçi oldu. Ramazan O. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ramazan O., önceki gün kendisine iftira attığını öne süren Avşar'ın evine gitti. İkili arasında çıkan kavga sırasında Ramazan O, yanında getirdiği av tüfeği ile Avşar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Avşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ramazan O. ise polise teslim oldu. Ramazan O.'nun sosyal medya hesabında, "Bazıları gece beni bir yerlerde görmüş. Bu iftiraların illa ki bir bedeli olacaktır. Allah büyüktür. Er geç adalet yerini bulacaktır" paylaşımda bulunduğu görüldü.