Karşıya geçerken otomobil çarptı

Antalya
'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fatma Güç
(76), yaşamını yitirdi. Kaza
, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Antalya
spor Kavşağı yönüne giden Fatih Mehmet Antika
yönetimindeki 07 AKZ 83 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Güç'e çarptı. Otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklediği Fatma Güç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Fatih Mehmet Antika ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.