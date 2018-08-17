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Karşıya geçerken otomobil çarptı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Karşıya geçerken otomobil çarptı
Antalya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı (76), yaşamını yitirdi. , Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan spor Kavşağı yönüne giden yönetimindeki 07 AKZ 83 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Güç'e çarptı. Otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklediği Fatma Güç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Fatih Mehmet Antika ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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