Kurbanlıklar bekliyor

Kurban Bayramı yaklaşırkAntalyalya genelinde 16'sı merkezde olmak üzere 51 satış noktası ile 27'si merkezde olmak üzere toplam 82 kesim yeri belirlendi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Kepez Belediyesi'nin, Çamlıca Mahallesi'nde oluşturduğu kurban satış yerini inceledi. Özen, Antalya genelinde bu yıl 185-190 bin küçükbaş hayvan ile 10-12 bin büyükbaş hayvan satışı yapılacağını tahmin ettiklerini açıklayarak, "İlimizde bugüne kadar hiçbir zaman kurbanlık eksikliği yaşanmadı. Bu yıl da yeterli hayvan sayısı var" dedi. Özen, satış ve kesim noktalarında Antalya'ya yakışır bir standart oluşturduklarını sözlerine ekledi.

ALICI BEKLİYOR

Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen büyükbaş sahipleri, pazardan memnun. Fiyatları 7 bin liradan başlayan büyükbaşların birçoğu daha bayrama 1 hafta kala satıldı. Hayvan stantlarına 'bitti' yazan esnaf, hayvanların bayram öncesi teslim alınmasını bekliyor. Kurban satış yerinin şampiyonu ise 715 kilogram ağırlığındaki dana oldu. Hayvanı satılmak üzere Van'dan getiren Mehmet Deniz, 13 bin liraya alıcının çıktığını ancak satmadığını, 14 bin lira istediğini söyledi. Küçükbaş hayvanlar ise daha çok Konya, Burdur ve Afyonkarasihar gibi illerden gelirken, küçükbaşlarda satışların bayrama birkaç gün kala hızlanması bekleniyor