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Rekora 6 milyon kaldı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Rekora 6 milyon turist kaldı

14 milyon hedefindeki 'ya havayoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 64 bine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 6 milyon 209 bin olan turist sayısı, bu yıl 1 milyon 854 bin artmış oldu. Artış oranı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti. Antalya, turizmde bugüne kadarki en iyi dönemi olan 2014 yılının da üstüne çıktı. 2014'ün aynı dönemine göre turist sayısındaki artış yaklaşık 422 bin oldu.

RUSLAR İLK SIRADA
Antalya bu yıl dünyaca ünlü turizm destinasyonları Maldivler, , Fildişi Sahili, Dominik gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 175 ülkeden turist ağırladı. Kente gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında, temmuz ayı sonu itibariyle , Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu. Antalya'ya gelen toplam Rus turist sayısı 2 milyon 621 bin 608'e yükseldi.

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