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1 milyon bekliyoruz

Giriş Tarihi: 18.8.2018
1 milyon turist bekliyoruz

TURİZM sezonunun en yüksek dönemini yaşayan , Kurban Bayramı tatilinde yerli- yabancı 1 milyonun üzerinde ağırlayacak. Kentte Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar pansiyonlardan beş yıldızlı otellere tüm tatil yöreleri yüzde 100 doluluğa ulaştı. Vali , 9 günlük bayram tatiliyle Antalya'da ciddi yoğunluk yaşanacağını aktardı.

TORPİL YAPAMIYOR
Otellerde 250 bin civarında yerli turist ağırlayacaklarını öngördüklerini ifade eden Karaloğlu, "Ama Antalya'ya gelenler sadece otellere, pansiyonlara gelmiyor, eş-dost ziyareti, yazlık evleri olanlarda tatil için de geliyor. 600 bin civarında yatak kapasitemiz var, bayram süresince doldur boşalt oluyor ve 9 gün boyunca aynı müşteriler kalmayacağı için 1 milyon civarında da yabancı misafirimiz olur" dedi. Otellerde yer bulamayanlardan kendisini arayanların da olduğu belirten Karaloğlu, "İlin valisi olarak torpil yapamaz hale geldik. Şu anda gerçekten Antalya tam yükünü aldı diyebiliriz" diye konuştu.

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