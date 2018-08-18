Amerıkan tohumu kullanmaya son

Antalya
'DA fide üretimi yapan bir firma sahibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısının ardından Amerikan tohumları ekmeme kararı aldı. Aksu ilçesinde binlerce dönüm örtü altı seraların fide yetiştiriciliğini yapan Ziraat Mühendisi Mümin Şahin, "Yükselen dolar karşısında başkanımızın çağrısına kulak verdik. Bundan sonra fide üretimimizde Amerikan tohumlarını kullanmayacağız. Yerli ve milli olan kendimize ait olan tohumları kullanacağız. Bütün çiftçilerimize durumu bildirdik. Ülkemize karşı yapılan bu ekonomik savaşta herkesi devletinin yanında olmaya davet ediyorum. Bu günler birlik ve beraberliğimizin daha bir önemli olduğu günlerdir" dedi.