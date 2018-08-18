Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’da yüzme yarışı

’da yüzme yarışı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Antalya’da yüzme yarışı
AntalyaLYASPOR Yaz Kupası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen Açık Su Yüzme Yarışı, bu yıl 9 Eylül'de düzenlenecek. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yarış, 'Su Çok Güzel, Sen De Gel Yüz' sloganıyla herkesi yüzmeye davet ediyor. Kulübü Derneği ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, , Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan ve yoğun bir katılıma ev sahipliği yapması beklenen yarışlar, 3 bin metre, bin 500 metre ve 500 metre (halk yarışı) olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da yüzme yarışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN