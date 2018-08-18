Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Cimer’e maaş başvurusu

’e maaş başvurusu

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Cimer’e maaş başvurusu
BURDUR'DA bir akademisyen, ABD'nin kur saldırısına karşı en az bir maaşını devlete vermek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine () başvuru yaptı. Burdur (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılınç, CİMER'den yaptığı başvuruda, en az bir maaşını devlete vermek istediğini belirtti. Kılınç, "Ülkemize karşı yapılan bu ekonomik yaptırımlara karşı bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ben de kendimce o sorumluluğu hissederek en az bir maaşımı devletime bağışlamak istedim. Bu sembolik bir bağıştır yoksa benim devletimin böyle bir maaşa ihtiyacı yok" dedi. Çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Kılınç, devlete olan borcun bir maaşla ya da beş maaşla ödenemeyeceğini dile getirdi. Köy çocuğu olduğunu, devletin desteğiyle akademisyenliğe kadar yükseldiğini aktaran Kılınç, "Atalarımızın 'de, 'da, Dumlupınar'da, dünyanın her tarafında Sarıkamış'a kadar bu vatan için can verdiği dönemlerden geçmişiz. Ben en basit olarak bir maaşımı bağışlamak istiyorum, bu çok büyük bir şey değil" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cimer’e maaş başvurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN