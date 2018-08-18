Devlete gönül borcu

Kur saldırısına karşı döviz ve altınlarını yastık altından çıkarAntalyalyalılar ülkesine ekonomik savaşta destek verirken, dövizi ve altını olmayanlardan da anlamlı bağışlar geliyor. Antalya'da boyacılık yapan 43 yaşındaki Şerafettin Çalışkan da bu isimlerden biri. 1992 yılında kaza geçirdikten sonra babası köyden gelmeden ameliyata alınmayan, 2001 krizinde ticaretle uğraşırken iflas eden Çalışkan, "Çocuklarımın da aynı acıları yaşamasını istemiyorum" deyip, biriktirdiği 350 lirası ile bankaya koştu.

BAĞIŞLAMAK İSTEDİ

Antalya'da kur üzerinden oynanan oyuna vatandaşların tepkisi çığ gibi büyürken Antalyalı Şerafettin Çalışkan'ın anlamlı davranışı banka çalışanlarını bile duygulandırdı. Antalya'da boyacılık yapan 43 yaşındaki Şerafettin Çalışkan, bir süredir biriktirdiği 350 lira ile 'Devletime feda olsun' diyerek Ziraat Bankası'nın kapısını çaldı. Kepez ilçesinde bulunan bankanın şubesine gidip 'Bu parayı bağışlamak istiyorum' diyen Çalışkan'ın anlamlı davranışı karşısında banka çalışanları ve müdürü de şaşırdı. Banka yetkilileri Çalışkan'ın bu isteğini takdirle karşılayarak memnuniyetlerini iletti. Yetkililer, 'Böyle bir bağış hesabının olmadığını, devletin ekonomik anlamda güçlü olduğunu, hatta bayram öncesi emeklilere bayram ikramiyelerinin bile verilmeye başladığını' söyledi.

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN

Parasını bağışlamak için hesap açtıramadığı için üzülen ancak bu paranın bir şekilde devletin kasasına girmesi için başka bir yol bulacağını söyleyen Şerafettin Çalışkan, "Ben 1992 yılında trafik kazası geçirdim. Babam köyden gelene kadar beni ameliyata almadılar. 1 gün beklettiler. O günleri asla unutmadım. Eski Türkiye yok. Bunu hazmedemiyorlar" dedi. 2001 yılında çıkan ekonomik kriz sırasında ticaret yaptığını belirten Çalışkan, "Bir gecede battım, iflas ettim. Çünkü güçlü bir Türkiye yoktu. O dönemde para yok diye çocuk bile yapamadık. Ama şimdi elimde avucumda ne varsa devletime bağışlamak isterim. Çünkü çocuklarımın da benimle aynı acıları yaşamasını istemiyorum" dedi.