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Doğuda denetim batıda

’nın Alanya ilçesinde tur midibüsleri denetlenirken aynı gün Kemer ilçesinde bir tur minibüsü yaptı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Doğuda denetim batıda kaza
AntalyaLYA'DA taşıyan araçların yaptığı larda artış meydana gelmesi üzerine denetimler sıklaştırılırken kazalar da tüm hızıyla devam ediyor. Alanya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ve TURSAB işbirliği ile turist taşıyan araçlar denetlendi. Denetimlerde 25 tur minibüsü denetlendi. Bir tur minibüsün sürücünün ehliyeti olmadığı belirlenirken 2 minibüs trafikten men edildi. KEMER'DE 7 YARALI VAR
Aynı saatlerde 'nın Kemer ilçesinde de kaza yaşandı. Ambulans ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada, 4'ü Rus turist, 7 kişi yaralandı. M.M.E. idaresindeki 07 LL 63 plakalı tur minibüsü ile G.B.'nin kullandığı 07 MSD 06 plakalı ambulans, Beldibi 1 kavşağında çarpıştı. Sürücülerle minibüsteki S.A., ambulanstaki Rus hasta ile 3 refakatçisi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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Doğuda denetim batıda kaza
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