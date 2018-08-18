Düğünde şıklık yarışı

Antalya
NTALYA Turelsan İnşaat'ın sahibi İşadamı Cem Uğurlu
ve fizyoterapist Doktor Gül Tevke, geçtiğimiz günlerde Rixos Downtown Antalya
'da düzenlenen rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz ay düzenlenen nikah töreni ile dünya evine giren Cem Bey ve Gül Hanım'ın düğününe yaklaşık 400 kişi katıldı.
ALKIŞLARLA GELDİLER
Alkış yağmuru eşliğinde tören alanına gelerek birlikte ilk dansını gerçekleştiren çifti, yakınları yalnız bırakmadı. Gecede canlı müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde bol bol dans eden çift, geç saatlere kadar eğlendi. Geceye katılanların şıklığı gözlerden kaçmadı.