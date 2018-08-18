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Düğünde şıklık yarışı

ve fizyoterapist doktor Gül Tevke, rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. 400 kişinin katıldığı görkemli düğün töreni, konukların şıklık yarışına sahne oldu

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Düğünde şıklık yarışı
AntalyaNTALYA Turelsan İnşaat'ın sahibi ve fizyoterapist Doktor Gül Tevke, geçtiğimiz günlerde 'da düzenlenen rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz ay düzenlenen nikah töreni ile dünya evine giren Cem Bey ve Gül Hanım'ın düğününe yaklaşık 400 kişi katıldı.

ALKIŞLARLA GELDİLER
Alkış yağmuru eşliğinde tören alanına gelerek birlikte ilk dansını gerçekleştiren çifti, yakınları yalnız bırakmadı. Gecede canlı müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde bol bol dans eden çift, geç saatlere kadar eğlendi. Geceye katılanların şıklığı gözlerden kaçmadı.

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