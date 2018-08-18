Krizde ikinci perde

CHP Serik İlçe Başkanı Abdullah Akbaba hakkında disiplin sürecinin başlaması gündeme bomba gibi düştü. Abdullah Akbaba, hakkında başlatılan disiplin süreciyle ilgili konuştu. Olağanüstü kurultay için verdiği imzanın sonuna kadar arkasında olduğunun altını çizen Akbaba, disiplin sürecinde suçsuzluğunu kanıtlayacağını söyledi.

MİLLETVEKİLİ İSTEDİ

Akbaba mükerrer imza konusuna da şu açıklamayı getirdi: "İlk imzamı gündem maddelerini eklemeden göndermişiz. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan uyardı. Zaten CHP Genel Merkezi de beş imzanın gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayıldığını açıkladı. Uyarı üzerine gündem ekleyerek yeniden gönderdim. Değişim istedim diye partiden atacaklarsa yanlış yaparlar" açıklamasında bulundu. Akbaba, disiplin sürecinde tek örnek de değil. Türkiye'de birçok delege hakkında imza verdikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili en sert açıklamayı ise CHP'de değişim hareketinin başındaki Muharrem İnce yaptı. İnce, "İmza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. Arkadaşlarımı disipline göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin" dedi.