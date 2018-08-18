Şampiyonların ziyareti

ŞAMPİYON güreşçiler Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi ASAT
Güreş Takımı sporcuları ile Kırkpınar'da başaltıdan başpehlivanlığa çıkarak Türkiye'nin en genç başpehlivanın unvanına sahip olan Cengizhan Şimşek ve Roma'da yapılan Avrupa Genç Bayanlar Şampiyonası'nda 55 kiloda 3. olan Eda Tekin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ASAT Spor Kulübü Başkanı Faruk Karaçay
, ASAT Güreş Takımı Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa'nın yanı sıra ve genç güreşçiler katıldı. Kırkpınar'da 4 yıldır takım olarak şampiyon olan ASAT Güreş Takımı sporcularını kutlayan Başkan Türel, daha nice şampiyonluklar beklediğini de dile getirerek genç sporculardan söz aldı