Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Şampiyonların ziyareti

Şampiyonların ziyareti

ŞAMPİYON güreşçiler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ’i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı sporcuları ile Kırkpınar’da başaltıdan başpehlivanlığa çıkarak Türkiye’nin en genç başpehlivanın unvanına sahip olan Cengizhan Şimşek ve Roma’da yapılan Avrupa Genç Bayanlar Şampiyonası’nda 55 kiloda 3. olan Eda Tekin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ASAT Spor Kulübü Başkanı , ASAT Güreş Takımı Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa’nın yanı sıra ve genç güreşçiler katıldı. Kırkpınar’da 4 yıldır takım olarak şampiyon olan ASAT Güreş Takımı sporcularını kutlayan Başkan Türel, daha nice şampiyonluklar beklediğini de dile getirerek genç sporculardan söz aldı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Şampiyonların ziyareti
ŞAMPİYON güreşçiler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı sporcuları ile Kırkpınar'da başaltıdan başpehlivanlığa çıkarak Türkiye'nin en genç başpehlivanın unvanına sahip olan Cengizhan Şimşek ve Roma'da yapılan Avrupa Genç Bayanlar Şampiyonası'nda 55 kiloda 3. olan Eda Tekin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ASAT Spor Kulübü Başkanı , ASAT Güreş Takımı Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa'nın yanı sıra ve genç güreşçiler katıldı. Kırkpınar'da 4 yıldır takım olarak şampiyon olan ASAT Güreş Takımı sporcularını kutlayan Başkan Türel, daha nice şampiyonluklar beklediğini de dile getirerek genç sporculardan söz aldı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonların ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN