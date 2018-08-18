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Taşeron mağdurları

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Taşeron mağdurları
AntalyaLYA'DA Aşır Aksu Devlet Hastanesi yerleşkesi yanına yapılan Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM) ile Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve (AMATEM) inşaatında çalışan bir grup işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. vaat ettiği sözleri yerine getirmediğini ileri süren işçi Osman Solak, mağdur olduklarını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ise "Yükleniciye 1. hakediş olarak 1 milyon 651 bin 826.07 lira ödeme yapılmış olup 2. hakediş ödemesi de Eylül ayında yapılacaktır" denildi.
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Taşeron mağdurları
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