Taşeron mağdurları

Antalya
LYA'DA Aşır Aksu Devlet Hastanesi yerleşkesi yanına yapılan Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM) ile Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi
(AMATEM) inşaatında çalışan bir grup işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Taşeronun
vaat ettiği sözleri yerine getirmediğini ileri süren işçi Osman Solak, mağdur olduklarını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ise "Yükleniciye 1. hakediş olarak 1 milyon 651 bin 826.07 lira ödeme yapılmış olup 2. hakediş ödemesi de Eylül ayında yapılacaktır" denildi.