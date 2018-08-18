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Tatilciye nem sürprizi

, Kurban Bayramı tatilinde Batı ’in sahil kesimlerinde yüzde 95’e varan nem oranı beklendiğini açıkladı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Tatilciye nem sürprizi

'den Kurban Bayramı tatilinde ve Ege'nin kıyı kesimleri için yüksek oranda nem uyarısı geldi. Bayram boyunca hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, özellikAntalyalya ve Fethiye'de
nem oranının yüzde 95'e kadar çıkacağı kaydedildi.

HASTALARA UYARI
Özellikle , Kaş, Kemer, Alanya, Manavgat ve Fethiye gibi tatil bölgelerinde etkili olacak nem sebebiyle vatandaşlar 30-32 derece olması beklenen hava sıcaklığını daha çok hissedecek. Tatilde hava sıcaklığı Antalya ve Fethiye'de 32, ve 'da ise 30 ila 32 derece civarında seyredecek. Kıyı kesimlerde deniz suyu sıcaklığının 26-30 derece olması tahmin ediliyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Vatandaşlar fazla sıcak görmeyecek ama sıcaklığı yüksek hissedecekler. Bu da kişileri biraz bunaltacak. Kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Serinleme imkanı olanlar kendilerini rahatlatmalı" dedi.

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Tatilciye nem sürprizi
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