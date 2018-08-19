Bayram rotaları

Antalya lya, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometre sahil şeridiyle, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Kent, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de yaklaşık 1 milyon turisti ağırlayacak. Kent turizmi doğuda Alanya, Side ve çevresi, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, batıda ise Konyaaltı, Beldibi, Göynük, Kemer, Tekirova, Çamyuva, Çıralı, Olimpos, Adrasan, Kekova, Kaş, Kalkan ve Patara tatil beldeleriyle öne çıkıyor.

TARİH, DENİZ, KUM VE GÜNEŞ

Butik tarzdaki ağaç ev pansiyonlarından geceliği 15-20 bin doları bulan lüksün sınır tanımadığı villaların da bulunduğu 5 yıldızlı otel ve tatil köylerine her segmente uygun tatil seçeneği sunan Antalya'da, 9 günlük bayram tatili için otel dışına çıkıp birçok aktiviteye katılmak mümkün. Yüzlerce plaj ve cennet koyu, tarihi antik kentleri, şelaleleri, kanyonları ve diğer doğal alanlarıyla Antalya, bu bayramda Türkiye'nin en gözde merkezi oldu.Bayramı tatilinde 1 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan Antalya, dolu dolu bir bayram geçirmek isteyen ziyaretçilerine yüzlerce seçenek sunuyor