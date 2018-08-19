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e kimse ilgi göstermedi

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Depreme kimse ilgi göstermedi
BURDUR'DA, 'ın bilgilendirme toplantısına katılımın az olması şaşırttı. Muhtarlar ve STK'ların davet edildikleri halde gelmediği toplantıya AFAD görevlileri ve gazetecilerin dışında 15 kişi katıldı. Afet bilincini yerleştirmeye çalıştıklarını ve olası depremde yapılması gerekenleri anlatmayı düşündüklerini söyleyen AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, davet edilmelerine rağmen kimsenin katılmamış olmasının çok üzücü olduğunu söyledi. Program, 17 Ağustos depreminde yaşanan ve AFAD ekiplerinin çalışmalarını anlatan slayt gösterimi ile devam etti.
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