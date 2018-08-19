Depreme kimse ilgi göstermedi

BURDUR'DA, AFAD
'ın deprem
bilgilendirme toplantısına katılımın az olması şaşırttı. Muhtarlar ve STK'ların davet edildikleri halde gelmediği toplantıya AFAD görevlileri ve gazetecilerin dışında 15 kişi katıldı. Afet bilincini yerleştirmeye çalıştıklarını ve olası depremde yapılması gerekenleri anlatmayı düşündüklerini söyleyen AFAD Burdur
İl Müdürü Yasin Tokgöz, davet edilmelerine rağmen kimsenin katılmamış olmasının çok üzücü olduğunu söyledi. Program, 17 Ağustos depreminde yaşanan ve AFAD ekiplerinin çalışmalarını anlatan slayt gösterimi ile devam etti.