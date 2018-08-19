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’cüler yeni oyun peşinde

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
FETÖ’cüler yeni oyun peşinde
AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, kalıntılarının evlerini satıp döviz satın alarak, spekülasyona destek verdikleri yönünde ihbarlar aldıklarını, bu ihbarları da devletin ilgili kurumları ile paylaştıklarını açıkladı. Özellikle son bir ay içerisinde bu spekülasyona destek vermek amacıyla art niyetli yaklaşımların olduğuna dair ihbarlar aldıklarını belirten Zabun, "FETÖ kalıntılarının geçmişte de benzer tarzda hareket ettiklerini biliyoruz. İlgili kurumlar bunu araştıracak" diye konuştu.
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FETÖ’cüler yeni oyun peşinde
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