FETÖ’cüler yeni oyun peşinde

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Parti Isparta
İl Başkanı Osman Zabun, FETÖ
kalıntılarının evlerini satıp döviz satın alarak, spekülasyona destek verdikleri yönünde ihbarlar aldıklarını, bu ihbarları da devletin ilgili kurumları ile paylaştıklarını açıkladı. Özellikle son bir ay içerisinde bu spekülasyona destek vermek amacıyla art niyetli yaklaşımların olduğuna dair ihbarlar aldıklarını belirten Zabun, "FETÖ kalıntılarının geçmişte de benzer tarzda hareket ettiklerini biliyoruz. İlgili kurumlar bunu araştıracak" diye konuştu.