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Göster gücünü

Aytemiz , sezonun ikinci haftasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. İlk haftanın puansız iki takımını karşı karşıya getirecek maçta Alanya taraftarıyla zafere uçmak için hazır

Giriş Tarihi: 19.8.2018
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PUANSIZ TAKIMLARIN MAÇI
Süper Lig'de 2'nci hafta maçında Aytemiz kendi sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında DG deplasmanından puansız dönen temsilcisi ile evinde 'a 3-1 yenilen başkent ekibini karşı karşıya getirecek olan mücadele iki takım açısından da sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için önem taşıyor.

KRITIK SAKATLIKLAR CAN SIKTI
Aytemiz Alanyaspor'da 3 önemli eksik var. Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olmasının yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Mbilla Etame, Junior Fernandes ve Wellinton bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Ankaragücü'nde ise Anton Putsila ile Alihan Kubalas sakatlıkları nedeniyle yeşil zeminde yer alamayacak. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor
İlk randevu ALANYASPOR ile Ankaragücü 'de ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. 2013-2014 sezonunda 2. Lig'de önce gruplarda, ardından play-off'ta karşılaşan takımlardan Alanyaspor 3, Ankaragücü 1 galibiyet çıkardı. Normal sezonda 1'er galibiyet alan takımlardan Alanyaspor play-off'ta iki maçı da kazanıp rakibini saf dışı bırakmıştı.

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