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Motosiklet terörü

’nın ilçesinde motosiklet terörüne iki kurban daha verildi. 2 ayrı da 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Motosiklet terörü
Antalyalya'nın ilçesinde yaşanan iki motosiklet sında 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 'nde motosikletle uçuruma yuvarlanan karı koca hayatını kaybederken Türkler'de minibüse çarpan motosiklet sürücüsü öldü.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜNDE
Taşatan Mahallesi'ndeki kaza gece saatlerinde meydana geldi. 56 yaşındaki idaresindeki 07 HSE 33 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Ali Yaman ile yolcu olarak arkasında bulunan aynı yaştaki eşi Kadın Yaman olay yerinde yaşamını kaybetti. Çiftin bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra eve döndükleri öğrenildi.

MİNİBÜSE ÇARPTI
Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ise Tunahan Kaya yönetimindeki 35 GD 3923 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Nihat K. yönetimindeki 38 NN 586 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletin parçalandığı kazada, sürücü Tunahan Kaya ile yanında bulunan Sema Kaplan ağır, minibüs sürücüsü Nihat K. hafif yaralandı. Yaralılardan Tunahan Kaya hastanede hayatını kaybetti. Sema Kaplan'ın ise hayati tehlikesi sürüyor

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Motosiklet terörü
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