Motosiklet terörü

Antalya lya'nın Alanya ilçesinde yaşanan iki motosiklet kaza sında 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Taşatan Mahallesi 'nde motosikletle uçuruma yuvarlanan karı koca hayatını kaybederken Türkler'de minibüse çarpan motosiklet sürücüsü öldü.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜNDE

Taşatan Mahallesi'ndeki kaza gece saatlerinde meydana geldi. 56 yaşındaki Ali Yaman idaresindeki 07 HSE 33 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Ali Yaman ile yolcu olarak arkasında bulunan aynı yaştaki eşi Kadın Yaman olay yerinde yaşamını kaybetti. Çiftin bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra eve döndükleri öğrenildi.

MİNİBÜSE ÇARPTI

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ise Tunahan Kaya yönetimindeki 35 GD 3923 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Nihat K. yönetimindeki 38 NN 586 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletin parçalandığı kazada, sürücü Tunahan Kaya ile yanında bulunan Sema Kaplan ağır, minibüs sürücüsü Nihat K. hafif yaralandı. Yaralılardan Tunahan Kaya hastanede hayatını kaybetti. Sema Kaplan'ın ise hayati tehlikesi sürüyor