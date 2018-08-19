Oto farelerine polisten af yok

Antalya
LYA'NIN Kemer ilçesinde otodan hırsızlık yapan 3 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerden
2'si tutuklandı. Son 1 ayda yaşanan 4 otodan hırsızlık olayına karışıp kaçan şüphelilerle ilgili çalışma başlatan polis, şüphelenilen bir aracı durdurmak istedi. Araçtan inip kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin daha önceden polis tarafından takip edilen T.İ. (36), Ö.F.A. (29) ve A.K. (33) oldukları tespit edildi. Mahkemsevk edilen
ilen şüphelilerden T.İ. ve Ö.F.A. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.