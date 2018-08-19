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Oto farelerine polisten af yok

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Oto farelerine polisten af yok
AntalyaLYA'NIN Kemer ilçesinde otodan hırsızlık yapan 3 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. 2'si tutuklandı. Son 1 ayda yaşanan 4 otodan hırsızlık olayına karışıp kaçan şüphelilerle ilgili çalışma başlatan polis, şüphelenilen bir aracı durdurmak istedi. Araçtan inip kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin daha önceden polis tarafından takip edilen T.İ. (36), Ö.F.A. (29) ve A.K. (33) oldukları tespit edildi. Mahkemsevk edilenilen şüphelilerden T.İ. ve Ö.F.A. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Oto farelerine polisten af yok
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