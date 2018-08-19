Vicdansızlar

İSTANBUL'A ÇAĞIRDILAR
Protez kol için 18 yaşına girmesi beklenen Fatma, şu anda 18 yaşında ve 50 bin euroya ihtiyacı var. Konuyla ilgili Antalya Valiliği ve Gündoğmuş Kaymakamlığı harekete geçti ve genç kız için yardım kampanyası başlatıldı. Baba Ramazan Özdemir İstanbul'dan kendilerini 'Kızınızın protez kolunu üstleneceğiz' diye arayan kişinin dolandırıcı çıktığını söyledi. Özdemir, "Arayıp 'Size daire vereceğiz, 10 bin lira tapu parası verin' gibi şeyler söylediler. Biz de bir an için heyecana kapıldık. İstanbul'a kadar gittim ama dolandırıcı oldukları anlaşıldı" dedi.