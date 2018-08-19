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Vicdansızlar

Köpek saldırısı sonucu kolunu kaybeden Fatma ve ailesini yardım etme bahanesiyle dolandırmak istediler

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Vicdansızlar
AntalyaNTALYA'NIN
Gündoğmuş ilçesinde 5 yıl önce bahçede üç köpeğin saldırısına uğramasının ardından kolu kesilen Fatma'nın yardım eli bekleyen ailesini arayan kişiler dolandırıcı çıktı. Fatma Özdemir, 2013 yılında 13 yaşındayken domates topladığı sırada üç köpeğin saldırısına uğradı. Ailesi tarafından Hastanesikaldırılanılan Özdemir, 12 günde 8 operasyon geçirdi. Ancak Özdemir'in kangren oluşan sağ kolu kesildi.

İSTANBUL'A ÇAĞIRDILAR
Protez kol için 18 yaşına girmesi beklenen Fatma, şu anda 18 yaşında ve 50 bin euroya ihtiyacı var. Konuyla ilgili Valiliği ve Gündoğmuş Kaymakamlığı harekete geçti ve genç kız için yardım kampanyası başlatıldı. Baba Ramazan Özdemir 'dan kendilerini 'Kızınızın protez kolunu üstleneceğiz' diye arayan kişinin dolandırıcı çıktığını söyledi. Özdemir, "Arayıp 'Size daire vereceğiz, 10 bin lira tapu parası verin' gibi şeyler söylediler. Biz de bir an için heyecana kapıldık. İstanbul'a kadar gittim ama dolandırıcı oldukları anlaşıldı" dedi.

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Vicdansızlar
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