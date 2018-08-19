Vicdansızlar

Antalya NTALYA'NINGündoğmuş ilçesinde 5 yıl önce bahçede üç köpeğin saldırısına uğramasının ardından kolu kesilen Fatma'nın yardım eli bekleyen ailesini arayan kişiler dolandırıcı çıktı. Fatma Özdemir, 2013 yılında 13 yaşındayken domates topladığı sırada üç köpeğin saldırısına uğradı. Ailesi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kaldırılan ılan Özdemir, 12 günde 8 operasyon geçirdi. Ancak Özdemir'in kangren oluşan sağ kolu kesildi.

İSTANBUL'A ÇAĞIRDILAR

Protez kol için 18 yaşına girmesi beklenen Fatma, şu anda 18 yaşında ve 50 bin euroya ihtiyacı var. Konuyla ilgili Antalya Valiliği ve Gündoğmuş Kaymakamlığı harekete geçti ve genç kız için yardım kampanyası başlatıldı. Baba Ramazan Özdemir İstanbul'dan kendilerini 'Kızınızın protez kolunu üstleneceğiz' diye arayan kişinin dolandırıcı çıktığını söyledi. Özdemir, "Arayıp 'Size daire vereceğiz, 10 bin lira tapu parası verin' gibi şeyler söylediler. Biz de bir an için heyecana kapıldık. İstanbul'a kadar gittim ama dolandırıcı oldukları anlaşıldı" dedi.