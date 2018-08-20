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Altın kafa

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Altın kafa Diego Angelo

Altın kafa 'DA, maçının en etkili ismi kaptan Diego Angelo oldu. Savunmada tüm hava toplarını alan, kritik müdahaleleri ile rakibin daha fazla gol atmasına izin vermeyen Brezilyalı cu, rakip filelere de 2 gol bırakarak skora direkt etki etti. Diego'nun bir serbest vuruşunda da kaleci Serkan topu güçlükle kornere gönderebildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ İKİ GOL
Futbol kariyerinde ilk kez hat-trick yapma şansını kaçıran savunma oyuncusu, Türkiye'de daha önce de 2 kez bir maçta 2 gol birden atmıştı. 'da forma giydiği dönemde 2 Şubat 2012'de oynanan Manisaspor maçında 2 kafa golü atan Diego, 28 Nisan 2013'teki Eskişehirspor-Kasımpaşa karşılaşmasında da biri penaltıdan iki gol kaydetmişti.

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Altın kafa Diego Angelo
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