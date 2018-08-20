Bayram seferberliği

Antalya NTALYA'DA Kurban Bayramı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları seferber oldu. Emniyet, il sağlık, Türk Telekom ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine gerekli talimatlar verilerek, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için gereken önlemler alındı.

EKİPLER GÖREVDE

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 483 personeliyle 24 saat hizmet verecek. Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı denetimlerini sürdürecek. İtfaiye Dairesi Başkanlığı da Antalya sınırlarında 36 ayrı grup, 580 personelle 24 saat çalışmalarına ara vermeyecek. Mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. Arife günü ve bayram boyunca Uncalı'dan Kurşunlu Mezarlığı'na ring servisler kalkacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Kömürcüler'de, ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Kepez Belediyesi, kurban satış yeri olarak Çamlıca ve Varsak Menderes Mahallesi'ni belirledi. Zafer, Yenidoğan, Teomanpaşa, Varsak Karşıyaka ve Varsak Ayanoğlu Mahallesi kapalı pazar yerleri de kesim noktası olarak seçildi.