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‘Bulut ve yönetim istifa edecek’ iddiası

Giriş Tarihi: 20.8.2018
‘Bulut ve yönetim istifa edecek’ iddiası
AntalyaLYASPOR yönetiminin bugün istifasını açıklayacağı iddia edildi. Kulüp tarafından basın kuruluşlarına saat 10.00'da toplantı yapılacağı duyuruldu. Toplantının kim tarafından yapılacağı belirtilmezken kulübe yakın çevreler 'un istifa edeceğini bildirdi. Geçtiğimiz sezon maçının ardından taraftarla arası açılan Cihan Bulut için son oynanan maçında "Yönetim istifa" tezahüratı yapılmıştı. Kale arkalarına bilet satışının yapılmaması taraftarlar arasında büyük tepki çekmişti. Bulut'un 'istifa' çağrısına olumlu yanıt vereceği belirtildi
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‘Bulut ve yönetim istifa edecek’ iddiası
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