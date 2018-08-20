‘Bulut ve yönetim istifa edecek’ iddiası

Antalya
LYASPOR yönetiminin bugün istifasını açıklayacağı iddia edildi. Kulüp tarafından basın kuruluşlarına saat 10.00'da toplantı yapılacağı duyuruldu. Toplantının kim tarafından yapılacağı belirtilmezken kulübe yakın çevreler Cihan Bulut
'un istifa edeceğini bildirdi. Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği
maçının ardından taraftarla arası açılan Cihan Bulut için son oynanan Konyaspor
maçında "Yönetim istifa" tezahüratı yapılmıştı. Kale arkalarına bilet satışının yapılmaması taraftarlar arasında büyük tepki çekmişti. Bulut'un 'istifa' çağrısına olumlu yanıt vereceği belirtildi