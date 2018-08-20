Doğukan büyüledi

Antalya
LYASPOR'UN
alt yapısından yetişen
milli oyuncusu
Doğukan Sinik cumartesi
gecesi oynanan
maçta ilk 11'de sahaya
çıktı. Teknik direktör Bülent Korkmaz
'ın
kendisine olan güvenini
boşa çıkarmayan
19 yaşındaki futbolcu,
oynadığı sol
kanatta rakiplerine
zor anlar yaşattı.
Bileklerine
hakim olan
genç futbolcu dakikalar ilerledikçe özgüveni
de arttı ve takımına önemli katkı koydu. Antalyaspor
taraftarları da genç futbolcuyu alkışlarıyla destekledi.
Doğukan, 67'nci dakikada yerini
20 yaşındaki Harun Alpsoy'a
bıraktı.