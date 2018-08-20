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Doğukan büyüledi

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Doğukan büyüledi
AntalyaLYASPOR'UN alt yapısından yetişen milli oyuncusu Doğukan Sinik cumartesi gecesi oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör 'ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmayan 19 yaşındaki futbolcu, oynadığı sol kanatta rakiplerine zor anlar yaşattı. Bileklerine hakim olan genç futbolcu dakikalar ilerledikçe özgüveni de arttı ve takımına önemli katkı koydu. taraftarları da genç futbolcuyu alkışlarıyla destekledi. Doğukan, 67'nci dakikada yerini 20 yaşındaki Harun Alpsoy'a bıraktı.
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Doğukan büyüledi
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