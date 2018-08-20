Gülsüm teyzenin bilezikleri gitti

Antalya NTALYA'DA pazarda eşarp satan Gülsüm Özer'e (65), eşya yardımı yapacaklarını söyleyip, bereketlenmesi için dua okuyacaklarını belirterek kolundaki 3 bileziği alan 2 şüpheli koşurak kayıplar akarıştı. Olay, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Gülsüm Özer'in yanına eşya yardımı yapma bahanesiyle yaklaşan 2 kişi, kadının kolundaki 3 bileziği bereketlenmesi için dua okuyacaklarını söyleyerek istedi. Özer, kolundaki bilezikleri çıkartıp verdi. Gülsüm Özer dua okunmasını beklerken, şüpheliler bilezikleri alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

OLAYI araştıran polis ekiplerine yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Özer, "Ne olup bittiğini anlamadan kaçmaya başladılar" diye konuştu. İfade işlemleri için polis merkezine giden Gülsüm Özer'i, gelen yakınları teselli etmeye çalıştı. Polis, 35-40 yaşlarındaki erkek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.