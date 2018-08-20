Havaalanı tıklım tıklım

Antalya LYA'DAKİ havalimanında iç ve dış hatlar terminallerinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla iç ve dış hatlarda yoğunluk yaşanan Antalya Havalimanı'nda, emniyet birimlerince gerekli tedbirler alındı. Antalya Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Ahmet Sağlam, 450 personelle ekstra güvenlik tedbiri aldıklarını, tüm araçların, profil inceleme ve araç arama kursu alan personel tarafından detaylı arandığını vurguladı.

EKSTRA TEDBİRLER ALINDI

Yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'ya, havalimanı iç hatlardan günlük 13 bin civarında kişinin geldiğini, dış hatlardan da 70 bin kişinin Antalya'ya giriş yaptığını anlatan Sağlam, "Bir o kadar da giden var. 7 gün 24 saat görev yaparak, ekstra tedbirler alarak havalimanında kuş dahi uçurtmayacağız. Yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla tatillerini yapıp, evlerine dönebilecek" diye konuştu.