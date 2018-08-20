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Havaalanı tıklım tıklım

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Havaalanı tıklım tıklım
AntalyaLYA'DAKİ havalimanında iç ve dış hatlar terminallerinde dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla iç ve dış hatlarda yoğunluk yaşanan Havalimanı'nda, emniyet birimlerince gerekli tedbirler alındı. Emniyet Şube Müdürü Ahmet Sağlam, 450 personelle ekstra güvenlik tedbiri aldıklarını, tüm araçların, profil inceleme ve araç arama kursu alan personel tarafından detaylı arandığını vurguladı.

EKSTRA TEDBİRLER ALINDI
Yerli in yoğun ilgi gösterdiği Antalya'ya, havalimanı iç hatlardan günlük 13 bin civarında kişinin geldiğini, dış hatlardan da 70 bin kişinin Antalya'ya giriş yaptığını anlatan Sağlam, "Bir o kadar da giden var. 7 gün 24 saat görev yaparak, ekstra tedbirler alarak havalimanında kuş dahi uçurtmayacağız. Yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla tatillerini yapıp, evlerine dönebilecek" diye konuştu.

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Havaalanı tıklım tıklım
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