Karmaşık duygular

Antalya NTALYASPOR, 2018-2019 sezonunun kendi evindeki ilk lig maçında Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk 5 dakika içinde iki net pozisyon bulan Antalyaspor, 7'nci dakikada sezonun ilk golünü kaptan Diego Angelo ile buldu. Hakan'ın kornerinden gelen topa iyi yükselen Diego, Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarım saatten sonra toparlanan ve dalga dalga gelmeye başlayan konuk takım ise 39'uncu dakikada Öme Ali Şahiner ile eşitliği yakaladı.

ŞOK GOLLER GELDİ

BU dakikada tribünlerde karışıklık yaşandı. Bazı taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken bazıları tepki gösterdi. Oyun alanından kopan taraftar desteğini kesip protestoya başlayınca Konyaspor'un 2'nci golü geldi. Maçın 45'inci dakikasında Fofana topu filelere gönderince konuk takım soyunma odasına 2-1 önde gitti.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

İKINCI yarıda Antalyaspor'un üzerine gelmesinden yararlanan Konyaspor, hızlı hücumla golü buldu ve 53'te Ömer Ali Şahiner ile farkı 2'ye çıkardı. Tribünler yeniden takıma destek vermeye başlarken Antalyaspor bu kez Maicon ile 67'nci dakikada golü buldu ve farkı bire indirdi. 75'inci dakikada sahneye yeniden Diego Angelo çıktı ve kafa vuruşuyla 3-3'lük eşitliği yakaladı. Bitime 8 dakika kala Drole karşı karşıya atamayınca galibiyeti kaçıran taraf Antalyaspor oldu.