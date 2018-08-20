Karmaşık duygular

ŞOK GOLLER GELDİ
BU dakikada tribünlerde karışıklık yaşandı. Bazı taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken bazıları tepki gösterdi. Oyun alanından kopan taraftar desteğini kesip protestoya başlayınca Konyaspor'un 2'nci golü geldi. Maçın 45'inci dakikasında Fofana topu filelere gönderince konuk takım soyunma odasına 2-1 önde gitti.
KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
İKINCI yarıda Antalyaspor'un üzerine gelmesinden yararlanan Konyaspor, hızlı hücumla golü buldu ve 53'te Ömer Ali Şahiner ile farkı 2'ye çıkardı. Tribünler yeniden takıma destek vermeye başlarken Antalyaspor bu kez Maicon ile 67'nci dakikada golü buldu ve farkı bire indirdi. 75'inci dakikada sahneye yeniden Diego Angelo çıktı ve kafa vuruşuyla 3-3'lük eşitliği yakaladı. Bitime 8 dakika kala Drole karşı karşıya atamayınca galibiyeti kaçıran taraf Antalyaspor oldu.