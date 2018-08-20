Kemer’de olaylı yıkım

Antalya lya'nın Kemer ilçesinde kaçak konteynır dükkanın yıkımı sırasında, ellerindeki yürütmeyi durdurma kararını göstererek itiraz eden yapı sahibinin 2 yakını gözaltına alındı. Kemer Belediyesi Encümeni, 18 Temmuz'da Beldibi Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi 1023 parsele konulmuş olan boş konteynırlar hakkında kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı aldı ve 5 bin 204 TL idari para cezasına hükmetti.

MAHKEME KARARI VAR

Yapı sahibi Hediye Arslan, Antalya İdare Mahkemesi'ne başvurarak konteynırın yapı niteliği taşımadığı, ruhsata tabii olmadığını ileri sürerek yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etti. Antalya 3. İdare Mahkemesi, Kemer Belediyesi'nden evrakların istenmesine ve davalı idarenin ilk savunması ve ara cevap alınıp yeniden karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına, Kemer Belediyesi'ne de cevap için 15 gün süre tanınmasına karar verdi.



KELEPÇELENİP GÖTÜRÜLDÜLER

İDARE Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verirken CHP'li Kemer Belediyesi, yapı sahiplerine yıkım kararını tebliğ etti ve jandarma korumasındaki yıkım ekibi kararı uygulamaya gitti. Şehmuz ve Mehmet Arslan isimli kuzenler, ellerindeki kararı göstererek, "Kimse hukuktan üstün değildir" diye itiraz etti. İtirazın dozunu artıran kuzenler, jandarma tarafından elleri kelepçelenerek ekip otosuna götürüldü. Konteynırlar kaldırılarak başka yere taşındı.