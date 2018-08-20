Kongre dönüşü kaza

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Mevlüt Taşkıran (53) idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun 31. kilometresindeki Seydiler beldesi girişinde Yaşar Ünlü'nün kullandığı 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Taşkıran ile aynı araçtaki Fatma Taşkıran (49) ve Nurdane Kalkan kaza yerinde, Zeynep Kalkan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YARALI ATLATTILAR

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Ünlü ile aynı araçtaki eşi Emine Ünlü ve Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaşar Ünlü'nün, AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve kullandığı araçtakilerle Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nden Isparta'ya döndüğü öğrenildi.

BAKAN ZİYARET ETTİ

YARALILAR Afyonkarahisar'daki hastanede tedavi altına alınırken, kaza sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Seydiler Belediye Başkanı AK Partili İbrahim Akkaya, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat ve AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumuyla ilgili bilgi alan yetkililer, geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.