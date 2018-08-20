Saklıkent’te bilim şenliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VaranAntalyalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Gökyüzü Şenliği'ne katıldı. Konyaaltı ilçesi Saklıkent bölgesindeki 2600 rakımlı Bakırlıtepe'de kurulu Türkiye'nin uzay gözlemlerinin de yapıldığı en önemli gözlemevi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından düzenlenen Ulusal Gökyüzü Şenliği'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi ve çocuklarıyla katıldı.

PROJELERİ İNCELEDİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın eşlik ettiği Bakan Varank, şenlik kapsamında lise öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeleri inceledi, proje sahibi öğrencilerden bilgi aldı. Proje atölyesinin ardından ise Saklıkent Kayak Merkezi alanında kurulu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne ait ve gökyüzü meraklılarına da açık olan teleskoplarla gökyüzündeki gezegen ve yıldızları seyretti.

GELİŞTİRİLECEK

Bakan Varank, Ay, Jüpiter, Mars, Satürn'ün yanı sıra çeşitli yıldızları da teleskoplar aracılığıyla izledi. Ardından şenlik alanının üst kısmında 2600 metre rakımda bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne çıkan Bakan Mustafa

Varank, "Burada imkanları nasıl daha çok artırıp, bilimle ilgili gençleri ve aileleri buraya çekebiliriz diye bir çalışma yapacağız" dedi.

ŞENLİĞE ALTUĞ ÖZIŞIK DA KATILDI

ŞENLIĞE deney yaptığı sırada yaşanan patlamada bilek kısmından iki elini ve sol gözünü kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık da katılıyor. Üç boyutlu yazıcı teknolojisinde 6 bacaklı örümcek robot projesiyle şenliğe katılan Özışık, daha çok robotik protez alanında çalıştığını, şu ana kadar 6 model ürettiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a projesini anlatan Özışık, "Hem kendime, hem başka insanlara yarayacak. Yakında üretimine, prototipine geçeceğim" dedi.