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Tesisat ustası akıma kapıldı

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Tesisat ustası akıma kapıldı
AntalyaNTALYA'NINManavgat ilçesinde çalıştığı otelin bahçesindeki suyu tahliye etmek isterken, elektrik akımına kapılan evli ve 2 çocuk babası (30) yaşamını yitirdi. Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde su tesisatçısı olarak çalışan Mehmet Gök, otelin bahçesinde biriken suyu tahliye etmek için motopompla çalışmaya başladı. İddiaya göre motopomptaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak ağır yaralanan Mehmet Gök, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

EŞİ SINIR KRIZI GEÇIRDI
Eşi ve yakınları acı haberi alıp hastaneye geldi. Kübra Gök hastane koridorlarında gözyaşı dökerken, "Şaka yapıyor, benim eşim ölmedi. O bizi bırakmaz, bırakamaz. Kızımıza doyamadı, çocuklarını çok severdi" diye feryat etti. Mehmet Gök'ün 4 yaşında erkek ve 3 aylık bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

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Tesisat ustası akıma kapıldı
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