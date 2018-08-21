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hayalleri de bitti

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Avrupa hayalleri 100 metrede bitti
AntalyaLYA'NIN Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla ülkelerine kaçmak isterken bindikleri teknenin motor arızası yapması nedeniyle açıkta mahsur kalan Suriyeli 26 kaçak, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. 4'ü çocuk, 3'ü kadın, toplam 26 Suriyeli kaçağın içinde bulunduğu tekne Gazipaşa Limanı'na çekildi. Kişi başı 2 bin dolar ödediği belirlenen Suriyelilerin, 'dan karayoluyla Aytap mevkisine getirildiği, bindikleri teknenin açıkta motor arızası yaptığı tespit edildi.
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Avrupa hayalleri 100 metrede bitti
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