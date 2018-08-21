Avrupa hayalleri 100 metrede bitti

Antalya
LYA'NIN Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa
ülkelerine kaçmak isterken bindikleri teknenin motor arızası yapması nedeniyle açıkta mahsur kalan Suriyeli 26 kaçak, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. 4'ü çocuk, 3'ü kadın, toplam 26 Suriyeli kaçağın içinde bulunduğu tekne Gazipaşa Limanı'na çekildi. Kişi başı 2 bin dolar ödediği belirlenen Suriyelilerin, Konya
'dan karayoluyla Aytap mevkisine getirildiği, bindikleri teknenin 100 metre
açıkta motor arızası yaptığı tespit edildi.