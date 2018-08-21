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Bayrak gururu

Kore gazisi , kendisine verilen bayrağa 60 yıldır gözü gibi bakıyor. Teker, bayrağı oğluna miras bırakacak

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Bayrak gururu
Antalyalya'da bir huzurevinde yaşamını sürdüren Kore gazisi 82 yaşındaki , Kore'de 60 yıl önce kendisine hediye edilen Türk bayrağını yanından hiç ayırmıyor. Teker, bayrağı miras olarak oğluna emanet edecek.

KORE'DE ÇARPIŞTI
'da oturan Mithat Teker, 1956 yılında 24 aylık ini yapmak için askere gitti. Birliğinden görevlendirilen askerlerle birlikte 'ye gönderilen Teker, burada 12 ay görev yaptı. Bağlı bulunduğu 8'inci 'nda çalışkan ve iş bitiriciliği nedeniyle komutanlarının takdirini kazanan Mithat Teker'e, vatani görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönerken bir komutanı tarafından üzerinde '8'inci Türk Tugayı Kore Hatırası 1957- 1958' yazılı Türk bayrağı hediye edildi. Hediyeyi kendisiyle birlikte Türkiye'ye getiren Mithat Teker, hatırasına 60 yıldır gözü gibi bakıyor.

GURURLA TAŞIYOR
Askerden geldikten sonra evlenip 2 çocuğu dünyaya gelen Teker, çocuklarının büyüyüp yurt dışına giderek orada yaşaması nedeniyle hayat arkadaşı Emine Teker ile yalnız kaldı. Emekli maaşıyla geçinen çift, Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'nde mutlu bir şekilde yaşıyor. Gençlik yıllarından hatıra olarak sadece Türk bayrağının kaldığını belirten Kore gazisi Mithat Teker, bayrağı sık sık açıp öperek anılarını tazelediğini söyledi. Teker, "Biz bölüğü ayakta tuttuk. Komutanım bana bu bayrağı hediye etti. Daha huzurluyum bu bayrakla. Yaşamımı yitirdiğim zaman bayrağımı oğluma bırakacağım" diye konuştu.

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