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Buraya nasıl gelindi?

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Buraya nasıl gelindi?
AntalyaSPOR'DA 11 Aralık 2017 tarihinde 'ün istifa etmesinin ardından genel kurul kararı alındı. Uzun süre göreve talipli başkan adayı bulunamayınca camianın ileri gelenleri 'u ikna etti ve Bulut 10 Ocak 2018'de başkanlığa seçildi. Karşısında hiç beklemediği kadar ağır bir mali tablo bulan Bulut, 300 milyon lirayı aşkın borç, eldeki futbolcuların aldığı yüksek ücretler ve alacaklıların kapıyı aşındırıp gönderdiği icralarla boğuştu. Petrol istasyonu arazisinin satılması da yaraya merhem olmadı. Önceki başkan Ali Şafak Öztürk'ün alacaklarına karşılık temlik koydurması nedeniyle kulübe nakit girdisi sağlanamadı. Transfer yapılamadı, yapılan iki lisans çıkartılamadı. Bu sırada, geçen sezon oynanan ve Alanyaspor deplasman maçlarında taraftarla Cihan Bulut'un arasına kara kedi girdi. Bir türlü düzelmeyen ilişki, 'istifa' çağrısına kadar devam etti.
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Buraya nasıl gelindi?
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