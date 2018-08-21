Buraya nasıl gelindi?

Antalya
SPOR'DA 11 Aralık 2017 tarihinde Ali Şafak Öztürk
'ün istifa etmesinin ardından genel kurul kararı alındı. Uzun süre göreve talipli başkan adayı bulunamayınca camianın ileri gelenleri Cihan Bulut
'u ikna etti ve Bulut 10 Ocak 2018'de başkanlığa seçildi. Karşısında hiç beklemediği kadar ağır bir mali tablo bulan Bulut, 300 milyon lirayı aşkın borç, eldeki futbolcuların aldığı yüksek ücretler ve alacaklıların kapıyı aşındırıp gönderdiği icralarla boğuştu. Petrol istasyonu arazisinin satılması da yaraya merhem olmadı. Önceki başkan Ali Şafak Öztürk'ün alacaklarına karşılık temlik koydurması nedeniyle kulübe nakit girdisi sağlanamadı. Transfer yapılamadı, yapılan iki transfere
lisans çıkartılamadı. Bu sırada, geçen sezon oynanan Gençlerbirliği
ve Alanyaspor deplasman maçlarında taraftarla Cihan Bulut'un arasına kara kedi girdi. Bir türlü düzelmeyen ilişki, 'istifa' çağrısına kadar devam etti.