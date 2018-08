Et girmeyen hiç bir ev kalmayacak

ISPARTA'DA Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyecek durumda olan aileleri tespit etmek için 300 ev gezdi, vatandaşlarla tek tek görüştü. Mahallesinde bayramda evine et girmeyen bir tek aile bırakmamayı hedefleyen Mahalle Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Kurban Bayramı'nda her eve et girmesi amacıyla bu yıl tespit çalışması yaptıklarını belirtti.

BAĞIŞ BEKLENİYOR

Büyükleblebi, "Önceliğimiz çocuklu aileler. Amacımız bayramda herkesin evine et girsin. Komşuda et pişirilip yenilirken, yanındaki evde olmaması bizce doğru değil. Bu amaçla tespit çalışmamızı yaptık. İnşallah kurban kesemeyen ailelerimize bayramda etlerini ulaştıracağız" dedi. Büyükleblebi, et bağışlamak isteyenlerin mahalle muhtarlığına başvurmasını istedi.