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girmeyen hiç bir ev kalmayacak

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Et girmeyen hiç bir ev kalmayacak

ISPARTA'DA Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, 'nda kurban kesemeyecek durumda olan aileleri tespit mek için 300 ev gezdi, vatandaşlarla tek tek görüştü. Mahallesinde bayramda evine et girmeyen bir tek aile bırakmamayı hedefleyen Mahalle Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Kurban Bayramı'nda her eve et girmesi amacıyla bu yıl tespit çalışması yaptıklarını belirtti.

BAĞIŞ BEKLENİYOR
Büyükleblebi, "Önceliğimiz çocuklu aileler. Amacımız bayramda herkesin evine et girsin. Komşuda et pişirilip yenilirken, yanındaki evde olmaması bizce doğru değil. Bu amaçla tespit çalışmamızı yaptık. İnşallah kurban kesemeyen ailelerimize bayramda etlerini ulaştıracağız" dedi. Büyükleblebi, et bağışlamak isteyenlerin mahalle muhtarlığına başvurmasını istedi.

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