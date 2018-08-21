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Finalde kazandılar

, ilk yılında da ikinci yılında da dereceleri elde eden öğrencileriyle gurur duyuyor

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Finalde kazandılar
Antalya Final Okulları, üniversite ve lise giriş sınavlarında büyük başarıya imza attı. 'Hem Yaşam Hem Sınav Başarısı' sloganıyla 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında kampus okulu ile eğitim hayatına başlayan 'nın ilk yılında üniversite sınavında ilk 100'de dereceye giren, Antalya 1'incisi, 6'ncısı olan Umut Ömer Karadaban, Türkiye 58'incisi Tuğrul Kök, Türkiye 84'üncüsü Özatak ile gurur yaşadı. Liselere giriş sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan Sıla Yılmaz ve Stanislav Galyamin Türkiye 1'incisi olmayı başarmıştı.
ANTALYA Final Okulları Türkiye derecelerine bu yıl da devam etti. Üniversite sınavında Y-SAY'da Özgen Şafak Karakuş Antalya 1'incisi Türkiye 24'üncüsü, Laşin Özbek Antalya 2'ncisi Türkiye 59'uncusu, Orhan Tarık Keskin de Antalya 3'üncüsü, Türkiye 68'incisi olmayı başardı. Geride kalan iki yılda önemli başarılar elde eden Antalya Final Okulları sanat, spor, bilim, teknoloji alanlarında başarı gösteren öğrencileri ile gururlanmaya devam etti.
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