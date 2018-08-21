Hırsız turistimiz de oldu

Antalya NTALYA'DA turist aile, altın doluçantayla girdiklerikuyumcuda bileklikve yüzüğü el çabukluğuylaçaldı. Hırsızlıkanı, güvenlikkamerasına yansıdı.Ali Çetinkaya Caddesi'ndekikuyumcuyagiren 3 kişilikaileden anne vebaba kameralarınnet görüntü almasınıengellemekiçin şapka kullanırken,kızları ise daha çok takıları denedi.Erkek turist, kuyumcu Cenk Yalılı 'yıkonuşarak oyalarken, kadın turist iseçalışanın ve Yalılı'nın anlık dalgınlığındanfaydalanarak, tabladaki bilekliği elçubukluğuyla cebine attı.

ANTALYA'DA HIRSIZLIK ARTTI

Aynı kadın birkaç dakika sonra ise başka bir tabladaki yüzüğü aynı şekilde cebine koyarken görüntülere takıldı. Aile, bin 500 dolar değerindeki bir bilekliği de satın alarak kuyumcudan ayrıldı. Tezgahtaki tablaları kontrol eden Yalılı, bir bileklik ve yüzüğün eksik olduğunu görünce hemen polisi aradı. Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde, turist ailenin hırsızlık yaptığı tespit edildi. Kuyumcu Cenk Yalılı, "Çantaları altın doluydu. Büyük olasılıkla onları da çalmışlar" dedi.