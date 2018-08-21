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Hırsız imiz de oldu

’da bir kuyumcuya içi altın dolu çantayla giren lerin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Hırsız turistimiz de oldu
AntalyaNTALYA'DA aile, altın dolu çantayla girdikleri kuyumcuda bileklik ve yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki kuyumcuya giren 3 kişilik aileden anne ve baba kameraların net görüntü almasını engellemek için şapka kullanırken, kızları ise daha çok takıları denedi. Erkek turist, kuyumcu 'yı konuşarak oyalarken, kadın turist ise çalışanın ve Yalılı'nın anlık dalgınlığından faydalanarak, tabladaki bilekliği el çubukluğuyla cebine attı.

ANTALYA'DA HIRSIZLIK ARTTI
Aynı kadın birkaç dakika sonra ise başka bir tabladaki yüzüğü aynı şekilde cebine koyarken görüntülere takıldı. Aile, bin 500 dolar değerindeki bir bilekliği de satın alarak kuyumcudan ayrıldı. Tezgahtaki tablaları kontrol eden Yalılı, bir bileklik ve yüzüğün eksik olduğunu görünce hemen polisi aradı. Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde, turist ailenin hırsızlık yaptığı tespit edildi. Kuyumcu Cenk Yalılı, "Çantaları altın doluydu. Büyük olasılıkla onları da çalmışlar" dedi.

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Hırsız turistimiz de oldu
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