Hırsız turistimiz de oldu

Antalya
NTALYA'DA turist
aile, altın dolu
çantayla girdikleri
kuyumcuda bileklik
ve yüzüğü el çabukluğuyla
çaldı. Hırsızlık
anı, güvenlik
kamerasına yansıdı.
Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki
kuyumcuya
giren 3 kişilik
aileden anne ve
baba kameraların
net görüntü almasını
engellemek
için şapka kullanırken,
kızları ise daha çok takıları denedi.
Erkek turist, kuyumcu Cenk Yalılı
'yı
konuşarak oyalarken, kadın turist ise
çalışanın ve Yalılı'nın anlık dalgınlığından
faydalanarak, tabladaki bilekliği el
çubukluğuyla cebine attı.
ANTALYA'DA HIRSIZLIK ARTTI
Aynı kadın birkaç dakika sonra ise başka bir tabladaki yüzüğü aynı şekilde cebine koyarken görüntülere takıldı. Aile, bin 500 dolar değerindeki bir bilekliği de satın alarak kuyumcudan ayrıldı. Tezgahtaki tablaları kontrol eden Yalılı, bir bileklik ve yüzüğün eksik olduğunu görünce hemen polisi aradı. Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde, turist ailenin hırsızlık yaptığı tespit edildi. Kuyumcu Cenk Yalılı, "Çantaları altın doluydu. Büyük olasılıkla onları da çalmışlar" dedi.