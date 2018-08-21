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İnsuyu’ndan sofralara

Giriş Tarihi: 21.8.2018
İnsuyu’ndan sofralara
Türkıye'nın fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sinin karşılandığı belirtilen 'un İnsuyu Ovası'ında fasulye hasadı devam ediyor. Günlük 150 tona yakın üretim yapılan İnsuyu havzasında yetiştirilen taze fasulye, 'nin yüzde 20'lik ihtiyacını karşılıyor. İnsuyu havzasında Fasulye Üretici Adem Soylu'nun tarlasındaki ürünleri yerinde inceleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak ve il Müdürü Oktay Darcan ile beraber üretilen fasulyeyi yerinde inceledi. İl Müdürü Darcan bir mevsimde 24 bin ton fasulye üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.
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İnsuyu’ndan sofralara
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