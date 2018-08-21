İnsuyu’ndan sofralara

Türkıye'nın
fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sinin karşılandığı belirtilen Burdur
'un İnsuyu Ovası'ında fasulye hasadı devam ediyor. Günlük 150 tona yakın üretim yapılan İnsuyu havzasında yetiştirilen taze fasulye, Türkiye
'nin yüzde 20'lik ihtiyacını karşılıyor. İnsuyu havzasında Fasulye Üretici Adem Soylu'nun tarlasındaki ürünleri yerinde inceleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak ve Tarım
il Müdürü Oktay Darcan ile beraber üretilen fasulyeyi yerinde inceledi. İl Müdürü Darcan bir mevsimde 24 bin ton fasulye üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.