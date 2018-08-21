Köpek balıkları ilgi odağı oldu

Güney Afrika sahillerinden Antalya Akvaryum'a getirilen 'Kum Kaplanı' köpek balıklarının beslenme saatleri ziyaretçi akınına uğruyor. Çene yapısı ve dişlerinden dolayı dünyanın en tehlikeli köpek balıklarından biri sayılan ve eğitimli balık adamların bile yanına yaklaşamayıp uzun çelik çubuklar kullanarak beslediği balıklar iki günde bir besleniyor. Her öğünde 5 kilogram uskumru ve kalamar yiyen köpek balıkları zaman zaman vitaminlerle de takviye ediliyor.

ELLE BESLENİYORLAR

Aynı anda sadece 50 ziyaretçinin izleyebildiği beslenme saati için turistler akvaryum ziyaret saatlerini beslenme saatine göre yapıyor. Akvaryumda 200'ün üzerinde irili ufaklı köpek balığı bulunuyor. Profesyonel dalgıçlar tarafından saat 12.00-12.30 arası, elle beslenen balıklar ilgiyle izleniyor.